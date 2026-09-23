Гитлер сфальсифицировал алиби в день смерти своей племянницы, показало исследование

Новые архивные документы поставили под сомнение многолетнюю версию о том, что Адольф Гитлер не мог находиться в Мюнхене в момент смерти своей племянницы Гели Раубаль. Историк Харальд Санднер обнаружил в государственных и городских архивах Мюнхена записи, согласно которым Раубаль могла умереть на день раньше, чем считалось ранее. О результатах исследования сообщает издание «Шпи́гель» (Der Spiegel).

Официальной датой смерти Раубаль долгое время считалось 19 сентября 1931 года. Ее нашли мертвой в квартире Гитлера на Принцрегентенплац. Рядом находился пистолет, принадлежавший Гитлеру, а причиной смерти называли самоубийство.

Сам Гитлер утверждал, что в тот день находился в Нюрнберге. Это обстоятельство десятилетиями рассматривалось как его алиби. Однако в обнаруженной Санднером книге регистрации смертей указано, что тело Раубаль нашли 18 сентября в 10:15 утра. Эту же дату, по данным историка, содержат два некролога, опубликованных в то время.

«Если документы отражают реальное время смерти, версия об отсутствии Гитлера в Мюнхене оказывается под вопросом. Согласно реконструкции Санднера, утром 18 сентября Гитлер присутствовал на партийном мероприятии в Мюнхене, продолжавшемся примерно с 10:30 до 12:30, и лишь во второй половине дня отправился в Нюрнберг. Таким образом, Раубаль могла быть уже мертва в тот момент, когда он покинул город», — отмечается в публикации.

Обстоятельства смерти Раубаль остаются предметом исторических споров. Важным обстоятельством является то, что вскрытие тела после смертельного огнестрельного ранения не проводилось. Санднер допускает, что официальные документы могли впоследствии корректироваться, чтобы защитить Гитлера.

Раубаль была дочерью сводной сестры Гитлера Анджелы. Гитлер контролировал многие стороны ее жизни, а незадолго до смерти между ними произошел конфликт из-за ее планов переехать в Вену. В то время также распространялись слухи об их интимных отношениях, достоверность которых историки оспаривают.

Новые документы не доказывают причастность Гитлера к смерти Раубаль, однако ставят под сомнение одну из ключевых деталей многолетней версии событий.

Ранее в ДНК Гитлера выявили генетическую склонность к шизофрении.