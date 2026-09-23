В море Селиш нашли волосатых морских пауков с красными глазами

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружили в море Селиш на северо-западе Тихого океана два новых вида морских пауков — первых, описанных здесь почти за сто лет. Работа опубликована в научном журнале Organisms Diversity & Evolution (ODE).

«Меня интересовало, как морские пауки страдают от изменения климата и деятельности человека, потому что морские беспозвоночные в море Салиш особенно уязвимы, но я не нашел ничего, — сказал ведущий автор Кормак Толер-Скотт, выполнивший работу в рамках магистратуры по зоологии в UBC. — В основном потому, что люди мало знают о том, какие виды здесь существуют и какой у них образ жизни».

По словам Толер-Скотта, это характерно для многих морских членистоногих. «Чтобы понять, как морские беспозвоночные подвергаются воздействию изменения климата, и как мы можем лучше защитить эти ключевые элементы экосистемы, мы должны уметь их идентифицировать».

Морские пауки возникли около 500 млн лет назад. Родственные скорпионам, паукам и мечехвостам, это членистоногие, которые никогда не покидали океан. Они выглядят как их паукообразные родственники, но число ног может доходить до 12, а вместо рта — сосущий хоботок. Их размеры варьируются от менее сантиметра до более 70 см в Антарктиде, где они охотятся в глубинах на более мелкую добычу.

«Они сохранили некоторые странные черты, — сказал Толер-Скотт. — Многие мелководные виды довольно малы и живут как паразиты на более крупных организмах, используя этот странный аппарат под названием хоботок, чтобы высасывать соки из хозяина».

Морские пауки дышат через кожу, а потомство выращивают самцы. У самок яичники распределены по конечностям и производят яйца, которые затем «выскакивают» через специальную пору. При спаривании самец использует конечности у основания головы, называемые овигерами, чтобы подхватить яйца, окунуть их в клей, выделяемый ногами, и приклеить к собственному телу в кластерах яйцевых мешков для выхаживания.

Новые виды собирали с сентября 2023 по август 2024 года во время погружений на глубину до 18 метров в различных морских местообитаниях, включая остров Куадра, Ванкувер, Бэмфилд и Викторию.

В честь длинных изогнутых шипов, покрывающих нижние ноги, один из новых видов назван Callipallene pilosuspedes — игра слов от латинского «волосатые ноги». У него красные глаза, короткий хоботок с клешнями для захвата пищи перед укусом и треугольный рот с тремя губами, покрытый сенсорными усиками — своего рода крошечная морская яма Сарлакка.

У него также очень подвижные овигеры, которые могут работать как инструменты для ухода за собой. Под микроскопом исследователи наблюдали, как животное обвивает придатки вокруг ног и использует прикрепленные гребневидные шипы для очистки.

Второй новый вид, Tanystylum kiixin, назван в честь древнего поселения коренных народов рядом с местом первой находки. Произносится «ки-хин», слово происходит от звука волн, разбивающихся у основания поселения. Его яйценосные конечности намного меньше и менее ловкие, из-за чего животное не может эффективно чистить себя. Среди собранной на нем грязи и мусора исследователи часто находили его покрытым собственными мелкими паразитами, создавая то, что Толер-Скотт описал как «экосистему внутри экосистемы внутри экосистемы».

Ранее ученые выявили самый быстрый вид пауков по итогам забегов членистоногих.