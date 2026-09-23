Врачи назвали два опасных последствия передозировки парацетамолом

Парацетамол, который входит в состав многих обезболивающих препаратов и средств от простуды, при превышении рекомендованной дозы способен вызвать тяжелое поражение печени и даже полиорганную недостаточность. Об этом предупредили врачи больницы при Королевском колледже Лондона в комментарии изданию Daily Mirror.

Причиной для предупреждения стал случай 20-летнего Райли Любаса – британец принимал два разных препарата для облегчения симптомов простуды, не зная о наличии парацетамола в составе. Через несколько дней у молодого человека появились боли в животе и проблемы с приемом пищи.

Состояние британца быстро ухудшилось: развилась острая печеночная недостаточность, затем перестали нормально работать другие органы. Любаса перевели в отделение интенсивной терапии больницы, где его подключили к аппарату жизнеобеспечения и диализу. Он также оказался в числе пациентов, ожидавших пересадки печени. В итоге функция печени начала восстанавливаться, и спустя несколько недель врачи смогли отключить его от аппаратов.

По данным исследований, при передозировке парацетамолом образуется избыток токсичного продукта распада препарата. В норме организм обезвреживает его с помощью защитного вещества глутатиона, однако при слишком большой дозе запасы этой защиты истощаются. В результате токсичный метаболит повреждает клетки печени, что в тяжелых случаях может привести к острой печеночной недостаточности. При массивном отравлении также возможны повреждение почек, нарушения свертывания крови и другие осложнения.

«Случайная передозировка у молодых людей относительно редка, но риск возникает, когда человек одновременно принимает два препарата с парацетамолом. Также в группе риска пациенты с низкой массой тела», – отметил доктор Уилл Макинтош, врач-терапевт и председатель Валлийского отделения Королевского колледжа врачей общей практики.

Специалист уточнил, что при вирусных заболеваниях улучшить самочувствие помогает своевременный отдых, однако многие люди продолжают учиться и работать, даже когда болеют.

Ранее была названа новая опасность приема парацетамола во время беременности.