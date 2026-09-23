Ученые выяснили, почему люди с низким доходом хуже слышат

Ученые из чилийского Университета Сан-Себастьяна установили, что хронический шум от автотранспорта и промышленности частично разрушает способность мозга кодировать речь. Выяснилось, что люди с низким социально-экономическим статусом живут в более шумных районах, из-за чего их слуховые функции ухудшаются быстрее. Результаты масштабной работы опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 47 молодых людей с нормальным слухом. Специалисты замеряли их мозговые волны (частотно-следящий ответ) при прослушивании слогов в тишине и на фоне гула голосов. Оказалось, что участники из обеспеченных семей точнее и быстрее распознавали звуки. Главной причиной таких различий стал накопленный за жизнь шум в районах проживания. Менее обеспеченные горожане чаще живут у оживленных магистралей, из-за чего их мозг со временем теряет способность четко улавливать быстрые переходы в речи.

Ученые объясняют, что постоянный бытовой гул не вызывает классической тугоухости, но запускает скрытые стрессовые реакции и меняет работу ствола мозга. В результате у людей замедляется реакция на начало слов и ухудшается точность передачи звукового сигнала. На эти процессы влияет именно суммарный шум за всю жизнь, а не отдельные периоды в раннем детстве. Эксперты предполагают, что длительное воздействие гула истощает адаптивные ресурсы нервной системы.

Ранее сообщалось, что социальное неравенство напрямую отражается на здоровье мозга и когнитивных способностях. Дети из малообеспеченных семей слышат меньше слов, реже получают когнитивную стимуляцию и чаще сталкиваются с хроническим стрессом. Новое исследование добавляет к этому критический экологический фактор.

Авторы работы подчеркивают, что проблемы с обработкой речи сохраняются даже у тех участников, чей слух по стандартным медицинским тестам признан идеальным. Это значит, что экологическое неравенство наносит мозгу незаметный, но глубокий урон.

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