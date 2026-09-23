Жара стала приходить раньше и бить быстрее, предупредили ученые

Волны жары на суше по всему миру начинаются раньше, заканчиваются позже и охватывают все более длительные сезоны, а первая волна жары в сезоне в последнее время развивается быстрее. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Работу возглавили исследователи из Южно-Китайского ботанического сада (SCBG) Китайской академии наук (CAS), сообщается в пресс-релизе. По данным ученых, глобальное потепление меняет не только частоту, интенсивность и продолжительность волн жары, но и время их наступления, а также скорость их развития.

В ходе исследования команда проанализировала глобальные климатические данные с 1979 по 2023 год, изучив изменения дат начала и окончания сезонных волн жары, продолжительности сезона волн жары и скорости наступления первой волны жары в каждом сезоне.

Исследователи обнаружили, что в среднем первая волна жары начиналась на 3,29 дня раньше за десятилетие, а последняя заканчивалась на 5,41 дня позже за десятилетие, удлиняя сезон волн жары на 8,71 дня за десятилетие. За 45-летний период исследования первая волна жары наступила примерно на две недели раньше, последняя — примерно на 24 дня позже в году, а сезон волн жары удлинился примерно на 39 дней.

На 72% территорий суши мира наблюдалась тенденция к более раннему началу волн жары, на 79,6% — к более позднему окончанию и на 92,1% — к более длительным сезонам волн жары. Как правило, более значительные изменения отмечались в засушливых районах.

Исследователи также классифицировали первую волну жары каждого сезона как быстро-, умеренно- или медленно развивающуюся в зависимости от относительного времени температурного пика внутри каждого события.

С 2001 по 2023 год доля быстроразвивающихся первых волн жары на территориях суши, затронутых волнами жары, значительно выросла, что указывает на недавний сдвиг в сторону более быстрого наступления волн жары. Эти результаты показывают, что риски волн жары зависят не только от того, насколько жаркими становятся события и как долго они длятся, но и от того, когда они приходят и как быстро развиваются.

Исследование также показало, что более длительные сезоны волн жары расширяют подверженность сельскохозяйственных культур экстремальной жаре. С 2001 по 2023 год доля площадей посевов, подверженных волнам жары в критические репродуктивные стадии, такие как цветение и выметывание, выросла на 1,6–13,3% для ряда основных культур по сравнению с 1979–2000 годами. Воздействие волн жары также распространилось на более ранние и поздние стадии развития культур.

«В прошлом мы в основном сосредоточивались на том, становятся ли волны жары более частыми, сильными и продолжительными. Наше исследование дополнительно показывает, что меняются также их сроки и скорость наступления. Если волны жары приходят раньше и развиваются быстрее, время, доступное обществам и экосистемам для подготовки и адаптации, может стать еще короче», — сказал Сюй Вэньфан из SCBG, первый автор исследования.

По словам исследователей, работа дает новые представления о глобальных изменениях волн жары, подчеркивая сроки наступления и скорость развития волн жары как важные аспекты климатического риска.

Результаты предоставляют научные доказательства для улучшения мониторинга экстремальной жары и систем раннего предупреждения. Наряду с интенсивностью и продолжительностью температуры в мониторинге жары и оценке рисков можно также учитывать сроки начала и окончания волн жары, а также то, как быстро первая волна жары в сезоне достигает температурного пика.

По словам исследователей, такая информация может помочь улучшить оценку рисков волн жары и поддержать стратегии адаптации в области общественного здравоохранения, сельского хозяйства, управления экосистемами и энергоснабжения.

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