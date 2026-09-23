Врач рассказала, почему один зуб может резко поменять цвет

Если один зуб внезапно стал серым или заметно более темным, чем остальные, причиной могут быть травма, кариес или изменения внутри зуба. Об этом рассказала стоматолог Дипа Чопра, главный врач клиники Whites Dental в Лондоне. Эксперта цитирует издание Mirror.

По словам врача, особенно внимательно стоит отнестись к потемнению зуба после травмы. Повреждение может затронуть внутренние ткани зуба, из-за чего со временем он способен изменить оттенок. Удар может повредить кровеносные сосуды внутри пульпы — мягкой ткани, расположенной в центре зуба. Кровь при этом может попасть в дентин, а продукты распада гемоглобина постепенно окрашивают его изнутри. Такой зуб может стать серым или значительно темнее соседних.

Специалист отметила, что потемнение может произойти через некоторое время после первоначальной травмы, поэтому люди не всегда сразу связывают эти два события.

«При этом равномерное изменение цвета всех зубов обычно связано с другими причинами. С возрастом эмаль постепенно истончается, поэтому через нее сильнее просвечивает дентин — ткань естественного желтоватого оттенка. Кроме того, на поверхности эмали могут накапливаться пятна от кофе, чая, красного вина и курения», — объяснила врач.

Чопра подчеркнула, что естественный цвет зубов у людей различается, поэтому здоровые зубы не обязательно должны быть белыми. Сам по себе желтоватый оттенок не указывает на проблемы с полостью рта.

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