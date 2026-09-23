Назван неожиданный фактор ускоренного старения

Более высокий индекс массы тела (ИМТ) в подростковом возрасте связан с более быстрым биологическим старением спустя десятилетия. К такому выводу пришли финские ученые, проанализировав данные многолетнего исследования, начавшегося в 1980 году. Результаты опубликованы в International Journal of Obesity (IJO).

Исследователи изучили данные 2045 участников проекта «Риск сердечно-сосудистых заболеваний у молодых финнов». Ученые сопоставили показатели ИМТ (соотношение веса к росту), собранные с детства до взрослого возраста, с эпигенетическими маркерами старения, которые позволяют оценить биологический возраст и скорость старения организма.

Оказалось, что именно более высокий уровень ИМТ в подростковом возрасте в целом был теснее связан с ускоренным биологическим старением, чем сама скорость увеличения ИМТ в эти годы (набор веса). Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей, у которых высокий ИМТ сочетался с генетической предрасположенностью к более высокой массе тела.

Для оценки старения ученые использовали несколько эпигенетических часов — методов, основанных на анализе метилирования ДНК. Наиболее убедительные результаты были получены с помощью DunedinPACE, который оценивает скорость биологического старения.

Исследователи также применили метод менделевской рандомизации, чтобы проверить возможное причинное влияние высокого ИМТ. Результаты одного из генетических анализов поддержали такую возможность. Однако после учета ИМТ во взрослом возрасте связь значительно ослабла и перестала быть статистически очевидной.

Авторы подчеркивают, что ИМТ является лишь косвенным показателем и не позволяет отличить жировую массу от мышечной. Кроме того, в исследовании участвовали преимущественно люди европейского происхождения из Финляндии, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на другие группы населения.

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