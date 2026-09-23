Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Наука

Эль-Ниньо может привести к 451 тысяче смертей в ближайшие полгода

Guardian: 451 тыс. человек может погибнуть из-за усиления Эль-Ниньо за полгода
Navesh Chitrakar/Reuters

В ближайшие шесть месяцев экстремальная жара, связанная с нынешним мощным Эль-Ниньо, может привести примерно к 451 тысяче дополнительных смертей по всему миру. Такой прогноз подготовили исследователи Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийского университета в Беркли. О результатах сообщает The Guardian.

Наибольшие потери, согласно оценке, ожидаются в Нигерии, Индонезии, Судане, Индии и Бразилии. В США прогнозируется около 3500 дополнительных смертей.

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях тропической части Тихого океана повышается, меняя погоду во многих регионах планеты. Риски связаны не только непосредственно с жарой: Эль-Ниньо может усиливать засухи, лесные пожары и наводнения. Расчеты охватывают период с сентября 2026 года по февраль 2027-го, однако повышенная смертность от жары, по оценке исследователей, может сохраняться до июня–июля.

Для прогноза специалисты использовали данные о связи температуры и дополнительной смертности в 24 378 регионах мира за 1996–2025 годы, сопоставив их с прогнозами изменения температуры из-за Эль-Ниньо.

Исследователи подчеркивают, что 451 тысяча — это прогнозная оценка, а не точное число будущих смертей. Ее предлагают использовать для подготовки защитных мер: более точного прогнозирования жары, открытия центров охлаждения, усиления медицинских служб и защиты людей, работающих на улице.

Нынешнее Эль-Ниньо уже достигло рекордной температуры для этого явления за несколько месяцев до ожидаемого пика. При этом глобальное потепление происходит на фоне естественного климатического цикла и может усиливать его последствия.

Ранее ученые нашли причину разрушительных наводнений в Непале.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!