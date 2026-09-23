Эль-Ниньо может привести к 451 тысяче смертей в ближайшие полгода

В ближайшие шесть месяцев экстремальная жара, связанная с нынешним мощным Эль-Ниньо, может привести примерно к 451 тысяче дополнительных смертей по всему миру. Такой прогноз подготовили исследователи Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийского университета в Беркли. О результатах сообщает The Guardian.

Наибольшие потери, согласно оценке, ожидаются в Нигерии, Индонезии, Судане, Индии и Бразилии. В США прогнозируется около 3500 дополнительных смертей.

Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной частях тропической части Тихого океана повышается, меняя погоду во многих регионах планеты. Риски связаны не только непосредственно с жарой: Эль-Ниньо может усиливать засухи, лесные пожары и наводнения. Расчеты охватывают период с сентября 2026 года по февраль 2027-го, однако повышенная смертность от жары, по оценке исследователей, может сохраняться до июня–июля.

Для прогноза специалисты использовали данные о связи температуры и дополнительной смертности в 24 378 регионах мира за 1996–2025 годы, сопоставив их с прогнозами изменения температуры из-за Эль-Ниньо.

Исследователи подчеркивают, что 451 тысяча — это прогнозная оценка, а не точное число будущих смертей. Ее предлагают использовать для подготовки защитных мер: более точного прогнозирования жары, открытия центров охлаждения, усиления медицинских служб и защиты людей, работающих на улице.

Нынешнее Эль-Ниньо уже достигло рекордной температуры для этого явления за несколько месяцев до ожидаемого пика. При этом глобальное потепление происходит на фоне естественного климатического цикла и может усиливать его последствия.

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