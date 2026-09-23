Ученые впервые разгадали загадку странного круга на спутниковых снимках

Странный круг, замеченный на спутниковых картах Канады, оказался древним ударным кратером возрастом около 390 миллионов лет. Это один из крупнейших ударных кратеров, обнаруженных на Земле за последние годы. Об открытии сообщили Земная обсерватория NASA и Университет Западного Онтарио.

Структуру диаметром около 25 километров нашли в канадской провинции Квебек. На нее случайно наткнулся астроном-любитель, разглядывая спутниковые снимки, а подтвердить внеземное происхождение помогли геологи. Ключевым доказательством стали так называемые конусы разрушения — характерные структуры в породе, которые образуются только под колоссальным давлением при ударе космического тела, а не при вулканических процессах.

Чтобы добраться до обнажений породы, исследователям пришлось идти вброд около 50 метров. Найденные конусы разрушения не оставили сомнений: это след удара, а не вулкан. По размеру новый кратер уступает лишь немногим находкам последних лет и стал крупнейшим со времен открытия 31-километровой структуры Хайавата под ледником Гренландии в 2018 году.

Всего на Земле подтверждено около 200 ударных структур — гораздо меньше, чем на Луне или Марсе, потому что нашу планету постоянно «стирают» эрозия, тектоника и растительность, скрывающие древние шрамы. Стоит уточнить, что результаты пока были представлены на научной конференции, а официальное признание кратера профильной комиссией Метеоритного общества еще ожидается. Тем не менее находка показывает, как спутниковые снимки и внимательный взгляд, в том числе энтузиастов, помогают находить следы древних космических катастроф.

Ударные кратеры на Земле изучают не только из любопытства: они помогают понять, как часто в планету врезаются крупные тела и какими последствиями это грозит. Находки вроде квебекской показывают, что даже крупные структуры могут долго оставаться незамеченными под лесами и озерами, а современные спутниковые снимки открыли новую эпоху их поиска.

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