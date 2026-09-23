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Наука

Назван неочевидный фактор, влияющий на продолжительность жизни сильнее, чем диета и спорт

Sleep Advances: по силе связи с долголетием сон уступил только отказу от курения
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительность сна оказалась более сильным предсказателем продолжительности жизни, чем питание или физическая активность. Недосып — менее семи часов в сутки — заметно связан со снижением ожидаемой продолжительности жизни. Работа опубликована в журнале Sleep Advances.

Ученые Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) проанализировали данные опросов по округам США за 2019–2025 годы, сопоставив привычки населения с ожидаемой продолжительностью жизни. Достаточным считался сон в 7–9 часов, а менее семи часов — недостаточным.

Результат удивил самих исследователей: по силе связи с продолжительностью жизни недосып уступил лишь курению, а когда в модель добавили ожирение и диабет, выше сна оказалось и ожирение.

«Я не ожидал, что недосып так сильно коррелирует с продолжительностью жизни», — признался один из авторов, Эндрю Макхилл. То есть привычный совет «высыпаться» может значить для долголетия не меньше, а порой и больше, чем модные диеты и тренировки.

Важно, что исследование наблюдательное и опирается на усредненные данные по округам, а не на отдельных людей, поэтому оно показывает связь, но не доказывает причину. Возможно, недосып — маркер других проблем: стресса, сменной работы, болезней. Тем не менее результат согласуется с растущим объемом данных о том, что хронический недосып вредит сердцу, обмену веществ и иммунитету, и добавляет аргумент в пользу того, чтобы относиться ко сну как к полноценному фактору здоровья.

Врачи давно называют семь-восемь часов сна оптимальной нормой для взрослого, но на практике многие спят меньше, считая это несущественным. Новые данные показывают, что недосып стоит воспринимать наравне с курением и ожирением как значимый фактор, влияющий на продолжительность жизни. При этом и слишком долгий сон — более девяти часов — иногда связывают с проблемами со здоровьем, так что важна именно золотая середина.

Ранее новый препарат смог сократить опасные остановки дыхания во сне вдвое.

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