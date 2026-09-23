Стало известно, действительно ли физические упражнения замедляют старение мозга

Крупное исследование не нашло убедительных доказательств того, что физическая активность улучшает структуру мозга или когнитивные функции. Более того, данные намекают на обратную связь: не спорт делает мозг моложе, а более здоровый мозг позволяет человеку оставаться активным. Работа опубликована в журнале eLife.

Ученые из Йенской университетской клиники проанализировали данные проекта LIFE-Adult, в котором наблюдали за жителями Лейпцига. В исследование вошли 2576 человек на старте, около 340 из них прошли повторные когнитивные тесты, а 250 — повторную МРТ мозга. Ученые искали связь между уровнем физической активности, объемом гиппокампа и «биологическим возрастом» мозга.

Статистически значимого положительного влияния активности на эти показатели найти не удалось. Зато обнаружилось другое: у людей, чей мозг на старте выглядел «старше», спустя годы физические возможности были ниже. То есть, вероятно, исходное состояние мозга определяет, насколько человек способен двигаться, а не наоборот.

Это не значит, что спорт бесполезен — польза регулярной активности для сердца, сосудов и обмена веществ хорошо доказана. Но конкретно идея, что тренировки напрямую «омолаживают» мозг, оказалась не столь очевидной, как принято думать: возможно, за здоровьем мозга и физической активностью стоят общие биологические факторы. Авторы призывают осторожнее относиться к громким обещаниям и продолжать изучать эту связь в длительных экспериментах, а не только в наблюдениях.

Идея, что физические упражнения защищают стареющий мозг, широко растиражирована и лежит в основе многих рекомендаций. Новая работа не опровергает пользу движения в целом, но показывает, что причинно-следственная связь может быть сложнее и даже обратной. Подобные аккуратные результаты важны, чтобы наука не превращала правдоподобные гипотезы в непроверенные обещания.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг с помощью клеточной «уборки».