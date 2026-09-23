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Наука

Стало известно, действительно ли физические упражнения замедляют старение мозга

eLife: связь между активностью и здоровьем мозга оказалась, возможно, обратной
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Крупное исследование не нашло убедительных доказательств того, что физическая активность улучшает структуру мозга или когнитивные функции. Более того, данные намекают на обратную связь: не спорт делает мозг моложе, а более здоровый мозг позволяет человеку оставаться активным. Работа опубликована в журнале eLife.

Ученые из Йенской университетской клиники проанализировали данные проекта LIFE-Adult, в котором наблюдали за жителями Лейпцига. В исследование вошли 2576 человек на старте, около 340 из них прошли повторные когнитивные тесты, а 250 — повторную МРТ мозга. Ученые искали связь между уровнем физической активности, объемом гиппокампа и «биологическим возрастом» мозга.

Статистически значимого положительного влияния активности на эти показатели найти не удалось. Зато обнаружилось другое: у людей, чей мозг на старте выглядел «старше», спустя годы физические возможности были ниже. То есть, вероятно, исходное состояние мозга определяет, насколько человек способен двигаться, а не наоборот.

Это не значит, что спорт бесполезен — польза регулярной активности для сердца, сосудов и обмена веществ хорошо доказана. Но конкретно идея, что тренировки напрямую «омолаживают» мозг, оказалась не столь очевидной, как принято думать: возможно, за здоровьем мозга и физической активностью стоят общие биологические факторы. Авторы призывают осторожнее относиться к громким обещаниям и продолжать изучать эту связь в длительных экспериментах, а не только в наблюдениях.

Идея, что физические упражнения защищают стареющий мозг, широко растиражирована и лежит в основе многих рекомендаций. Новая работа не опровергает пользу движения в целом, но показывает, что причинно-следственная связь может быть сложнее и даже обратной. Подобные аккуратные результаты важны, чтобы наука не превращала правдоподобные гипотезы в непроверенные обещания.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг с помощью клеточной «уборки».

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