Врач объяснил, почему мы пробуем на вкус несъедобное

Стремление детей и подростков пробовать несъедобное — листья, мел, мелкие предметы — является нормальной эволюционно заложенной в нас поисковой активностью, однако в некоторых случаях при значительной выраженности у таких людей выше вероятность развития расстройств пищевого поведения или болезней зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Умрюхин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Пищевое поведение, пояснил физиолог, — одна из глубоко «вшитых» в мозг мотиваций, а помимо нее у человека работает поисковая активность: интерес к несъедобному, который особенно силен в детстве. Ребенок тестирует мир и учится, а подросток, доросший до нового уровня самостоятельности, проверяет его еще активнее и шире.

«Это нормальный интерес — попробовать что-то несъедобное: вдруг на самом деле оно съедобно, и в будущем его можно есть и хорошо себя чувствовать», — объяснил Умрюхин. Такое состояние называется пикацизмом и особенно часто выражено именно в детском и подростковом возрасте.

При этом существует тонкая грань между пикацизмом, расстройствами пищевого поведения и болезнями зависимости, например, токсикоманией. «О болезнях зависимости свидетельствует появление неудержимой тяги, нарушающей нормальную жизнедеятельность человека, к повторению сильных специфических вкусовых, обонятельных раздражителей или других форм воздействий. Однако, в значительном проценте случаев это не столько нарушение, сколько определенная психологическая проблема», — рассказал медик.

По его словам, психиатры отмечают, что у людей с выраженным пикацизмом в детстве выше вероятность появления девиантных форм поведения в дальнейшем. «Кто тестирует мир активнее, тот его познает глубже и шире, в том числе через социально неодобряемые действия. При этом тяга к познанию мира может выступать как причиной, так и следствием формирования положительных и отрицательных поведенческих сценариев у человека», — добавил врач.

Главный критерий нормы, подчеркнул Умрюхин, — влияние на жизнь. У взрослых сходные элементы проявляются, например, в гастрономических экспериментах и увлечении дегустацией. Внешним принципиальным отличием является проекция интереса: на съедобные или несъедобные вещества.

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