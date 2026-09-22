Россиянки стали чаще доверять двум ненадежным способам контрацепции

Россиянки стали чаще считать эффективными календарный метод и прерванный половой акт, хотя эти способы контрацепции не обеспечивают высокой защиты от нежелательной беременности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», представившей результаты десятого «Индекса женского здоровья».

В 2026 году календарный метод считают эффективным 34% опрошенных женщин — против 28% в 2016 году. Доля тех, кто считает надежным прерванный половой акт, за это же время выросла с 26 до 29%. При этом реальная эффективность календарного метода существенно ниже, чем у современных методов контрацепции.

«Доверие к методам с доказано низкой эффективностью продолжает увеличиваться: календарный метод сегодня считают надежным 34% женщин против 28% в 2016 году, и это при том, что каждая четвертая женщина, использующая его, сталкивается с незапланированной беременностью уже в первый год его использования», — уточнил Оливер Кёнке, генеральный директор «Гедеон Рихтер» в России.

Наиболее эффективным и одновременно безопасным способом контрацепции россиянки по-прежнему считают барьерные методы. Презервативы назвали эффективными 71% участниц исследования, безопасными — 76%. Однако десять лет назад эти показатели были выше: 81 и 89% соответственно.

Опрос также показал, что отношение к гормональной контрацепции заметно зависит от личного опыта. Среди женщин, которые когда-либо использовали такие методы, 75% считают их эффективными, тогда как среди тех, кто никогда ими не пользовался, — 45%. 40% женщин, которые не использовали гормональные методы контрацепции, объяснили свой отказ главным образом опасением побочных эффектов.

Структура выборки репрезентирует женское население РФ в возрасте от 18 до 45 лет по возрасту, уровню образования, типу населенного пункта проживания и федеральным округам. Исследование проводится в России десятый год. Полученные данные отражают отношение участниц опроса к различным способам контрацепции и не позволяют оценить фактическую распространенность их использования или индивидуальный риск беременности.

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