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Наука

Российские нейрофизиологи обнаружили на ЭЭГ признаки опытности буддийских монахов в медитации

Профессор Каплан: мы нашли признаки ЭЭГ, которые отражают опыт монаха в медитации
SAND555UG/Shutterstock/FOTODOM

С 2018 года российские ученые занимаются исследованием работы мозга тибетских монахов. Нейрофизиологам удалось выделить шесть типовых комбинаций сегментов ЭЭГ, которые возникают при тантрических медитациях и отражают опытность монаха в медитации, — об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им.Ломоносова Александр Каплан.

«Мы применили специальный математический анализ для определения сходства сегментов, а их для всех монахов набралось более 400. Теоретически могло получиться так, что выделенные у всех монахов типовые сегменты ЭЭГ, можно обозначить их буквами алфавита: A,B,C,D (и т.д.), у каждого монаха шли в разных последовательностях один за другим, у одного BDACFEHG, а у другого EGAFCBHD и т.д. Но таких комбинаций может быть более 40 тысяч. То есть, уж на 35 наших монахов хватило бы комбинаций, чтобы у каждого была своя комбинация и тогда сомнительно, что эти комбинации отражают последовательности из 8 стадий медитации. И здесь нас ждала самая главная находка: типовых комбинаций сегментов, которые присутствуют в записях ЭЭГ, оказалось всего шесть. Можно предполагать, что монахи медитируют в данной практике немножко по-разному, комбинируя стадии в разных последовательностях. Мы выделили шесть групп монахов», — объяснил Каплан.

По его словам, две из этих групп на 80% состояли из монахов с самым большим опытом медитативной практики, с большим числом ретритов, с самыми длительными сроками практик и т.д. В то же время нашлись такие две группы, в которых не было ни одного монаха с большим практическим опытом.

«Делаем вывод: мы нашли типы и признаки ЭЭГ, в которых явным образом отражается сам процесс медитативного растворения и его выраженность в зависимости от опытности практика. Полученные результаты впервые приоткрывают завесу над тайной тантрических медитаций растворения. Полученные результаты говорят о том, что необычные состояния ума, в виде последовательных стадий тантрических медитаций растворения, которые практикуют буддийские монахи, имеют свое объективное отражение в физиологических сигналах мозга. Следовательно, глубинные медитации могут действительно приводить к психофизиологическим последствиям, к изменению «настроек» мозговых структур, чем, возможно, и объясняются позитивные сдвиги в психических состояниях монахов тантрической практики», — заметил ученый.

Подробнее о первых результатах многолетнего проекта российских нейрофизиологов по исследованию тантрических медитаций растворения у буддийских монахов непосредственно в тибетских монастырях — в интервью Каплана «Газете.Ru».

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