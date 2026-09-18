Российские нейрофизиологи нашли отражение на ЭЭГ этапов медитации в работе мозга

С 2018 года российские ученые занимаются исследованием работы мозга тибетских монахов. В этом году ученые опубликовали первые результаты работы: им удалось найти в сигналах ЭЭГ объективные отзвуки этапов тантрической медитации, об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

Согласно регламенту тантрической практики монахи проходят восемь стадий растворения мысленного образа, или, говоря языком науки, — пребывают в восьми последовательных психических состояниях, постепенно освобождая свой ум от наслоений внешнего физического мира, образов, мыслей, форм вплоть до некоего абсолютно чистого состояния ума, «ясного света».

«Я полагал, что эти трансформации субъективного мира имеют физическое отражение в характеристиках регистрируемых сигналов от мозга. Наша задача заключалась в том, чтобы по изменениям в ЭЭГ проследить, как меняется активность мозга по ходу продвижения тантрического практика от обычного состояния наблюдения физического мира до состояния так называемого «ясного света». Можно было надеяться по ходу этой медитации выявить в ЭЭГ несколько разного типа сегменты, хотя бы примерно сопоставимых по числу и продолжительности этапов «растворения» образов в тантрической практике. Наша гипотеза оправдалась: в ЭЭГ монаха, находящегося в медитации растворения мысленного образа, действительно выделяется небольшое число сегментов, от 6 до 10, следующих один за другим и четко различающихся по количественным признакам ЭЭГ», — объяснил Каплан.

Поскольку подобные сегменты обнаруживались почти у всех из нескольких десятков монахов в процессе медитации, ученые предположили, что найденные сегменты ЭЭГ отражают этапы тантрической медитации.

«Оставалось понять, насколько сегменты ЭЭГ, выделенные у одного монаха, по своим признакам похожи на сегменты ЭЭГ у другого монаха и так по всей группе монахов. Всего выделили в ЭЭГ 341 количественный признак. Мы исследовали частотную структуру ЭЭГ более подробно, каждые 0.5 Герца, а к этому добавили еще гораздо больше других количественных признаков ЭЭГ: попарные корреляции между каналами в разных диапазонах частот, сдвиги по фазе ЭЭГ в разных каналах и т.д.

Такой подробный количественный анализ и позволил нам выделить в ЭЭГ искомые сегменты, каждый из которых отличался специфическим набором признаков, в котором, конечно, присутствовали частотные признаки», — заключил ученый.

Подробнее о первых результатах многолетнего проекта российских нейрофизиологов по исследованию тантрических медитаций растворения у буддийских монахов непосредственно в тибетских монастырях — в интервью Каплана «Газете.Ru».

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