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Наука

Врач объяснила, почему менопауза не «защищает» от беременности

Врач Ханмирзоева: начало менопаузы не исключает беременность
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Беременность после начала менопаузы остается возможной, даже если менструальный цикл стал нерегулярным. Овуляция в этот период может происходить, поэтому считать возраст надежной защитой от нежелательной беременности — ошибка. Об этом врач-акушер-гинеколог и хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, с возрастом фертильность снижается, однако она не исчезает сразу с приближением менопаузы. Поэтому женщинам, которые не планируют беременность, необходимо использовать контрацепцию и после 40 лет.

«При выборе метода врач учитывает не только возраст, но и состояние здоровья женщины. Могут применяться внутриматочные системы, медьсодержащие внутриматочные спирали, прогестиновые препараты и другие методы. Врач также обращает внимание на показатели артериального давления, курение, мигрень, вес и сосудистые риски», – пояснила Ханмирзоева.

Отдельно специалист отметила комбинированные контрацептивы с эстрогеном. При некоторых заболеваниях и факторах риска они могут быть противопоказаны, однако для здоровой женщины возраст сам по себе не означает необходимость отмены таких препаратов.

«Гормональная внутриматочная система после 40 лет может использоваться не только для предотвращения беременности. Она также способна уменьшить объем менструальных кровотечений и выраженность боли, поэтому в некоторых случаях помогает одновременно решить две проблемы, – рассказала врач.

Определить момент, когда контрацепция больше не нужна, бывает сложнее. Менопаузой обычно считают 12 месяцев подряд без менструации, однако гормональные методы контрацепции сами могут изменять или полностью прекращать кровотечения. Из-за этого по циклу не всегда удается понять, наступила ли естественная менопауза.

Ранее в РФ создали модель, которая предсказывает риск развития опасного осложнения беременности.

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