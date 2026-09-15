Генетик объяснил, может ли у младенца быть резистентность к лекарствам

Устойчивость к антибиотикам не может самостоятельно сформироваться внутри организма младенца — ребенок способен заразиться только уже резистентными бактериями, селекция которых происходит из-за неправильного лечения взрослых. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза (ЦНИИТ).

«Младенец может заразиться устойчивым туберкулезом. Но представить, чтобы у младенца с нуля выработалась устойчивость микобактерий к лекарствам, довольно сложно: для этого нужно болеть достаточно долго, чтобы отселектировать в себе новую популяцию устойчивых микробов. Как правило, младенцев все-таки вылечивают, и популяция бактерий погибает вместе с излечением», — объяснил ученый. Резистентные штаммы, подчеркнул он, размножаются «при нашем непосредственном участии»: когда пациенты плохо лечатся, не долечиваются или принимают не те антибиотики.

Отличить реальную угрозу антибиотикорезистентности позволяют современные микробиологические и генетические методы, над которыми постоянно работают лаборатории, в том числе в ЦНИИТ. Речь идет о комбинации ПЦР-тестов, панелей лекарств (анализа крови, который позволяет выявить повышенную чувствительность к группе медикаментов) , определения последовательностей генов бактерий и других подходов.

«Этот набор методов сейчас доведен до очень приличного уровня: в большом проценте случаев определить, чувствительный штамм или резистентный, удается за один-два дня. А это уже очень хорошо, потому что можно быстро назначить нужную схему лечения — не пытаться лечить тем, что не берет, а выбрать то, что точно подействует», — рассказал Апт.

Скорость выявления резистентности особенно важна при туберкулезе: затягивание с подбором эффективной схемы лечения повышает риск того, что бактерии продолжат размножаться и передаваться другим людям.

Ранее ученый объяснил, почему туберкулез у одних протекает молниеносно, а у других годами остается скрытым.