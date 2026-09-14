Три российских вуза получили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере «Макс».

Отмечается, что предостережения получили Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта и «Универсальный университет». Ведомство предложило им принять меры по соблюдению требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

В конце августа Рособрнадзор объявлял предостережения девяти российским вузам. Среди них — Московский университет имени Грибоедова, Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе, Тюменский индустриальный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Сведения об этих предостережениях также отражены в Едином реестре контрольных мероприятий.

Ранее россияне высказали мнение, стоит ли тратить время на высшее образование.