Три месяца регулярного употребления томатной пасты изменили работу мозга

Ученые обнаружили, что ежедневное употребление томатной пасты в течение трех месяцев улучшило у здоровых людей избирательное внимание и ассоциативную память, а снимки мозга показали изменения в связях между его крупными сетями. Работа опубликована в журнале Antioxidants.

Томаты богаты ликопином — природным пигментом-антиоксидантом, которому приписывают пользу для сердца и сосудов. Ученые решили проверить, влияет ли регулярное употребление концентрированного источника ликопина — томатной пасты — на работу мозга.

Исследователи под руководством Рикардо Лопеса-Солиса из Университета Барселоны провели эксперимент, в котором участники ежедневно съедали по 35 граммов томатной пасты. В тестировании когнитивных функций участвовали 42 человека, а мозг с помощью функциональной МРТ изучали у 14 из них. В «томатную» фазу у добровольцев заметно вырос уровень ликопина в крови.

Оказалось, что на этом фоне улучшились избирательное внимание и способность запоминать связи между объектами, а активность мозга перестроилась — изменилась функциональная связанность между несколькими крупными нейронными сетями. Это может означать, что богатая ликопином диета способна поддерживать когнитивные функции.

Впрочем, авторы честно оговаривают серьезные ограничения. Эксперимент был неслепым: участники знали, что едят, а значит, мог сыграть роль эффект плацебо. Кроме того, часть с анализом снимков мозга была совсем небольшой и статистически недостаточно мощной, поэтому делать уверенные выводы рано.

Тем не менее работа вписывается в растущий пласт данных о связи питания и здоровья мозга: все больше исследований указывает, что богатый овощами и антиоксидантами рацион в среднем сопровождается лучшими когнитивными показателями. Ликопин, к слову, лучше усваивается именно из термически обработанных томатов — пасты, соусов, — чем из свежих плодов.

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