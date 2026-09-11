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Наука

В Перу нашли почти нетронутые гробницы знати с золотом и раковинами

GreekReporter: уникальные погребения Чиму раскрывают секреты прошлого
Peru's Ministry of Culture

Археологи обнаружили 38 захоронений представителей знати древней культуры Чиму в археологическом комплексе Чан-Чан на севере Перу. Как пишет GreekReporter со ссылкой на Министерство культуры Перу, почти нетронутые погребения находились в скрытой более 600 лет погребальной платформе внутри комплекса Утж-Ан — бывшего дворца Великого Чиму.

Погребальная платформа состоит из центральной и двух боковых камер. В центральной части археологи нашли останки одного человека, рядом с которыми находились многочисленные изделия из металла и раковин. Две боковые камеры имеют длину около 8 м каждая. В одной из них человеческих останков не обнаружили, однако внутри находились оружие и металлические эмблемы. В другой археологи нашли 20 погребенных. Еще 18 человек обнаружили в других частях платформы — всего исследователи насчитали 38 захоронений.

Особое внимание ученых привлекло одно из погребений. В отличие от распространенной у Чиму традиции хоронить умерших в сидячем положении со согнутыми ногами, тело в этой камере лежало полностью вытянутым. Археологи пока не установили причину такой необычной позы. Среди возможных объяснений они рассматривают ритуальное жертвоприношение или исключительно высокий статус умершего по сравнению с другими людьми, похороненными рядом.

Статус захороненных подтверждают и найденные предметы. На останках и рядом с ними обнаружили серьги, ожерелья из морских раковин и кварца, металлические головные украшения, а также деревянные шкатулки с металлическими элементами. У некоторых погребенных на голове сохранился красный пигмент. По данным Министерства культуры Перу, подобная окраска использовалась в погребениях людей высокого социального положения в андских обществах.

Работы проходят в Утж-Ан, одном из крупнейших огражденных комплексов Чан-Чана, который также известен как Великий Чиму в Перу. Археологи рассчитывают с помощью новых находок уточнить историю комплекса и выяснить, как он использовался в период после завоевания долины Моче инками.

Многие гробницы знати Чиму были разграблены или разрушены после испанского завоевания. В результате предметы из них оказались разрознены по музейным коллекциям, а первоначальный контекст захоронений был утрачен. Найденная погребальная платформа позволяет изучать погребения и сопровождавшие их предметы непосредственно в том виде, в котором их оставили около шести веков назад.

Ранее сообщалось о находке восьми скелетов младенцев в древнем поселении центральной Турции.

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