Названа неожиданная причина ухудшения памяти в пожилом возрасте

Тревожность из-за учебы в раннем подростковом возрасте оказалась связана с жалобами на память спустя более полувека. Подростки, сильнее всего переживавшие из-за школы в 13 лет, чаще жаловались на ухудшение памяти в 67 лет. Работа опубликована в журнале Journal of Gerontology: Psychological Sciences.

Исследование провели ученые из Университета Эребру в Швеции. В их распоряжении оказались данные редкого по длительности наблюдения: первые замеры сделали еще в 1965–1968 годах, когда участникам было от 10 до 13 лет, а повторное обследование прошло в 2022 году. Полный цикл наблюдения охватил 57 лет, а до финальной стадии дошли 625 человек.

Оказалось, что уровень школьной тревожности в 13 лет предсказывал субъективные жалобы на память в пожилом возрасте даже после поправки на текущие тревогу и депрессию. При этом школьная успеваемость, уровень интеллекта, социальное благополучие и материальное положение в детстве с поздними жалобами на память связаны не были.

Авторы осторожны в выводах: исследование опиралось на субъективные жалобы, а не на объективные когнитивные тесты или диагностику деменции. Поэтому неясно, отражают ли эти жалобы реальное снижение памяти или скорее более пессимистичное восприятие собственных способностей у тревожных людей. Тем не менее работа указывает, что эмоциональный опыт подростка может иметь отголоски даже в глубокой старости.

Исследователи предполагают, что хронический стресс в детстве способен влиять на мозг и самовосприятие в долгосрочной перспективе, однако не исключают и обратного объяснения: тревожные от природы люди и в молодости, и в старости склонны оценивать себя строже. Работа подчеркивает ценность редких многолетних наблюдений, которые позволяют проследить связь между самыми ранними и самыми поздними этапами жизни.

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