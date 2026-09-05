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Наука

Подземный детектор поймал загадочный сигнал неизвестного происхождения

arXiv: пойман возможной сигнал от частиц темной материи
Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший в мире детектор темной материи зафиксировал одиночное необычное событие, которое не удается объяснить известными источниками помех и которое возникло именно там, где ожидают сигнал от частиц темной материи. Результаты представлены на конференции по астрофизике высоких энергий в Японии, а препринт выложен на портале arXiv.

Темная материя составляет около 85% всего вещества во Вселенной, но до сих пор ни разу не была поймана напрямую: она не излучает свет и проявляет себя лишь гравитацией. Чтобы уловить редчайшие столкновения ее частиц с обычным веществом, эксперимент LUX-ZEPLIN (LZ) использует детектор с 10 тоннами сверхчистого жидкого ксенона, спрятанный глубоко под землей от помех.

Проанализировав данные за 220 суток наблюдений (с марта 2023-го по апрель 2024 года), команда под руководством Сэма Эриксена из Бристольского университета обнаружила одно событие, выбивающееся из фона. Его статистическая значимость составила 2,6 сигма — это значит, что вероятность случайного совпадения около 0,5%.

Событие могло бы соответствовать так называемой вимп-частице массой не менее 200 гигаэлектронвольт — то есть в 200 с лишним раз тяжелее протона. Однако говорить об открытии рано: в физике элементарных частиц для официального заявления требуется значимость в 5 сигма, а один сигнал вполне может оказаться редкой, но объяснимой помехой.

Ученые подчеркивают, что речь пока лишь об интригующей зацепке, а не о доказательстве. Проверить ее помогут дальнейшие наблюдения: если сигнал реален, при накоплении данных он будет усиливаться, а если это случайность — исчезнет. Пока же охота за темной материей, длящаяся десятилетиями, продолжается, и от ее исхода зависит понимание того, из чего на самом деле состоит Вселенная.

Ранее эксперимент подтвердил теорию Эйнштейна на квантовом уровне.

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