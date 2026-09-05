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Наука

Стало известно, почему с возрастом воспоминания становятся размытыми

CC: с возрастом мозг перестает точно «переигрывать» события и смешивает их
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что с возрастом память становится нечеткой не столько из-за забывания, сколько из-за того, что мозг перестает точно «переигрывать» отдельные события и начинает смешивать их в общие, накладывающиеся друг на друга категории. Работа опубликована в журнале Cerebral Cortex (CC).

За хранение эпизодических воспоминаний — о конкретных событиях — отвечает гиппокамп. Когда мы вспоминаем что-то, он заново активирует те же схемы нервных связей, что возникли при запоминании. Ученые предположили, что именно сбои в этом «переигрывании» и делают воспоминания расплывчатыми у пожилых людей.

Исследователи под руководством Иана Макдоно из Университета Бингемтона пригласили 61 добровольца трех возрастов: 17 молодых (18–30 лет), 21 человека среднего возраста (50–60 лет) и 23 пожилых (61–74 года). Участники запоминали пары лиц, а их мозг в это время сканировали методом функциональной МРТ на этапах обучения, отдыха и припоминания.

Оказалось, что у молодых людей совпадение нейронных схем предсказывало точность ответа, а у пожилых — наоборот, ошибки на уровне категорий: мозг «узнавал» общий тип, но путал детали. В итоге молодые верно определяли пары в 36% случаев, а пожилые — лишь в 20%. Различия в работе мозга объясняли около 30% возрастного снижения памяти.

По словам авторов, дело не в том, что воспоминания «стираются», а в том, что мозг начинает хранить их более обобщенно, теряя детали. Понимание этого механизма может помочь разработать способы поддерживать четкость памяти в пожилом возрасте — например, тренировки, обучающие мозг лучше различать похожие события.

Авторы подчеркивают, что обобщение опыта само по себе не дефект: способность выделять из множества событий общее правило помогает принимать решения. Проблема лишь в том, что с возрастом баланс смещается в сторону размытых категорий, и конкретные детали теряются. Ученые надеются, что новые данные помогут отличать нормальное возрастное «обобщение» памяти от ранних признаков деменции.

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