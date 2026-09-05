Инженер Железняков объяснил, почему для России орбитальные дата-центры неактуальны

Запуск на орбиту дата-центров неактуален для России из-за общей неразвитости ИИ-инфраструктуры в стране. Об этом Газете.Ru рассказал член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

В 2025 году Илон Маск предложил перенести дата-центры для ИИ на орбиту, используя в качестве платформы модифицированные спутники Starlink. По задумке, это позволит сократить расходы на электроэнергию при обучении ИИ-моделей за счет эффективного использования солнечных батарей. Эту идею с тех пор подхватили многие космические и ИИ-компании, но для нашей страны она едва ли является актуальной.

«Для России создание орбитальных дата-центров совершенно неактуально. У нас и земных-то немного, и спрос невелик, и в целом искусственным интеллектом занимаются не так интенсивно. Так что эта история не про нас», — заявил «Газете.Ru» эксперт.

При этом в целом идея создания орбитальных дата-центров инженеру нравится. По его словам, технические трудности при их разработке преодолимы, и вопрос стоит лишь в том, будет ли эксплуатация таких спутников экономически выгодной. Выяснить это, по его словам, можно лишь попробовав.

О планах Илона Маска развернуть на орбите миллион спутников в качестве распределенного вычислительного центра и о том, как это помогло ему стать первым в мире триллионером, — в материале «Газеты.Ru».