Врач назвал главные биохимические причины упадка сил осенью

Врач Космынин: три изменения в организме чаще всего вызывают «осеннюю хандру»

Снижение уровня витамина D, серотонина, а также повышение выработки мелатонина чаще всего оказываются причинами «осенней хандры». Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.

Главной причиной сезонных изменений врач называет сокращение светового дня. Из-за меньшего количества солнечного света организм получает меньше условий для выработки витамина D. Его недостаток может сопровождаться усталостью, мышечной слабостью и снижением общего самочувствия. Одновременно изменение освещения влияет на циркадные ритмы.

«Осенью из-за раннего наступления темноты мы получаем повышенную дозу «гормона сна» мелатонина, что вызывает сонливость и заторможенность», – рассказал медик.

С изменениями светового режима также связывают снижение активности серотонинергической системы. Серотонин участвует в регуляции настроения, сна и аппетита, поэтому его работа может влиять на эмоциональное состояние в осенний период.

Чтобы исключить физиологические причины плохого самочувствия, врач рекомендует учитывать результаты лабораторных исследований.

«Можно определить уровень 25-ОН витамина D, а также тиреотропного гормона (ТТГ) — нарушения функции щитовидной железы тоже способны вызывать усталость, сонливость и снижение настроения. В отдельных случаях врач может назначить проверку кортизола», – уточнил Космынин.

Если усталость и сниженное настроение сохраняются более двух недель, заметно мешают повседневной жизни или регулярно повторяются в одно и то же время года, врач рекомендует обратиться к специалисту.

Эксперт добавил, что анализы осенью помогают искать возможные соматические обратимые причины плохого самочувствия, но по показателям крови нельзя самостоятельно определить наличие депрессии – ее диагностика требует оценки симптомов врачом.

Ранее ученые выяснили, что у людей с депрессией уменьшается центр памяти мозга.