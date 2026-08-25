При головокружении не нужно сразу делать МРТ, ЭЭГ и УЗДГ, рассказала врач

Врач Махова: при головокружении не нужны рутинные МРТ, ЭЭГ и УЗДГ

Самая большая ошибка при головокружении — сразу отправлять пациента на МРТ головного мозга, ЭЭГ или УЗИ сосудов шеи, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Согласно рекомендациям академии отоларингологии, рутинная нейровизуализация не рекомендуется при изолированном головокружении без неврологической симптоматики. МРТ нужна только при наличии «красных флагов». ЭЭГ для диагностики головокружений бесполезна, так как эпилепсия крайне редко проявляется этим симптомом. УЗИ сосудов шеи не влияет на тактику лечения и ведет к гипердиагностике», — объяснила врач.

Золотой стандарт диагностики при головокружениях — это клинический осмотр.

«Специфические движения глаз, например, позволяют исключить инсульт в первые 48 часов точнее, чем ранняя МРТ. Быстрое укладывание пациента на спину с поворотом головы необходимо для выявления доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения (ДППГ). Это одна из самых частых причин. Она возникает из-за смещения микроскопических кристаллов в каналах внутреннего уха. Приступы короткие, четко провоцируются определенными движениями головы (поворот, запрокидывание)», — заключила врач.

Поэтому при головокружении нужно обязательно обратиться к врачу, который определит дальнейший план лечения.

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