Какие из средств по борьбе с комарами самые безопасные для человека, объяснил химик

С точки зрения химии безопасность репеллента определяется не его «натуральностью» или формой выпуска, а молекулярной структурой действующего вещества и его способностью проникать через кожный барьер. Самое безопасное действующее вещество для человека — это IR3535, которое является производным природной аминокислоты β-аланин, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Его главное преимущество в том, что он в разы менее токсичен по сравнению с ДЭТА (ключевое действующее вещество — диэтилтолуамид – часто обозначают как DEET), разрешен к применению для детей с 1 года и прошел все испытания для выпуска в РФ. Средства на основе IR3535 — оптимальный выбор для детей, беременных женщин и людей с чувствительной кожей. Что касается средств на основе диэтилтолуамида (ДЭТА), эффективность здесь напрямую зависит от концентрации. Специалисты рекомендуют использовать для стандартной защиты средства с концентрацией 20–30%. Средства с более высоким содержанием ДЭТА необходимы только в зонах с аномально большим количеством насекомых. Для детей младшего возраста безопасной считается концентрация ДЭТА не более 5–10%», — объяснил химик.

Пикаридин, по словам Дорохова, представляет собой компромиссный вариант. Он практически не уступает ДЭТА по эффективности, при этом обладает менее выраженным запахом.

«Что касается натуральных репеллентов на основе эфирных масел (цитронелла, гвоздика, эвкалипт), с химической точки зрения они не являются более безопасными. Эфирные масла могут являться сильными аллергенами для людей с повышенной чувствительностью. Их главный недостаток — короткое время действия и низкая эффективность, также они могут не обеспечить 100% защиту. Таким образом, с точки зрения химической безопасности наиболее предпочтительны репелленты на основе IR3535 для детей и беременных женщин, и на основе пикаридина для взрослых. При использовании ДЭТА важно выбирать средство с правильной концентрацией. И главное правило безопасности — никогда не наносить репеллент на поврежденную кожу, избегать попадания в глаза и слизистые», — заключил ученый.

Ранее химик объяснил, какие средства от комаров не работают.