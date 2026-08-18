Россиянам рассказали, чем опасен лес в августе

Многие считают, что в августе лес дает те же грибы, что и в июле, только в большем количестве. На деле картина «тихой охоты» заметно меняется: появляются новые виды, а вместе с ними — их ядовитые двойники, перепутать которые особенно легко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

По словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никиты Фаустова, во второй половине лета массово идут млечники — грузди, рыжики и волнушки, выделяющие при надломе густой сок, — а на пнях и валежнике появляются осенние опята и моховики. Летние белые, подосиновики и подберезовики к этому времени грубеют, темнеют и прячутся во мху, поэтому ощущение «второй волны» создает именно смешение повзрослевших летних грибов с новыми августовскими видами.

Сказывается и переменчивая погода: затяжные дожди делают плодовые тела водянистыми, а чередование жары и прохлады ускоряет их порчу. Перезревшие, дряблые или скользкие грибы с неприятным запахом эксперт советует оставлять в лесу — в них уже идут процессы разложения и накапливаются токсины, которые не убирает даже варка.

Главная опасность августа — ядовитые двойники. Смертельно опасна бледная поганка с утолщенным основанием в белом «мешочке» и кольцом на ножке: ее путают с шампиньонами и сыроежками, а симптомы отравления появляются лишь через 6–24 часа, когда уже поражены печень и почки. Настоящие опята легко спутать с ложными, у которых нет юбочки на ножке, и со смертельно ядовитой галериной окаймленной, а грузди — с признанной ядовитой свинушкой тонкой, у которой нет млечного сока.

Различается и обработка урожая: грузди и волнушки обязательно вымачивают, чтобы убрать горечь, опята сначала отваривают 15–20 минут, а моховики и лисички можно готовить сразу после чистки. Для засолки лучше всего подходят грузди, волнушки и рыжики с плотной мякотью, а перед заморозкой грибы желательно отварить. Главное правило, напоминает эксперт, остается неизменным: при малейших сомнениях в определении гриба его лучше оставить в лесу.

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