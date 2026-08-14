Названо расстройство, которое повышает риск эректильной дисфункции на 70%

Мужчины с синдромом беспокойных ног (СБН) на 70% чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией. Особенно заметна разница при тяжелых нарушениях эрекции: вероятность такой формы дисфункции у пациентов с расстройством оказалась более чем в четыре раза выше. Это показал систематический обзора и метаанализ, опубликованный в журнале Sleep and Biological Rhythms (SBR).

Исследователи объединили данные четырех наблюдательных исследований, в которых участвовали 33 740 человек, в том числе 1372 пациента с синдромом беспокойных ног. СБН проявляется непреодолимым желанием двигать ногами и неприятными ощущениями в них, которые усиливаются в состоянии покоя, преимущественно вечером и ночью. Из-за этого заболевание часто нарушает сон.

Объединенный анализ показал, что у людей с СБН риск развития эректильной дисфункции были выше на 70%. При этом связь с легкой и умеренной эректильной дисфункцией статистически значимой не была. Для тяжелой формы показатель оказался значительно выше — этой группе вероятность повышалась более чем в четыре раза.

Ученые предполагают, что связь может объясняться сразу несколькими механизмами. При СБН нарушается работа дофаминовой системы, которая участвует не только в регуляции движений, но и в сексуальном поведении и эрекции. Кроме того, постоянные ночные пробуждения могут повышать активность симпатической нервной системы, нарушать работу сосудов и кровоснабжение полового члена.

Еще одним фактором может быть хронический недостаток сна, который способен влиять на уровень тестостерона и сосудистое здоровье.

«Исследование показывает связь, а не причинно-следственную зависимость. Все включенные работы были наблюдательными, поэтому пока нельзя точно утверждать, что синдром беспокойных ног непосредственно вызывает эректильную дисфункцию», — заключили ученые.

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