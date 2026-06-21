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Наука

На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 недели вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка класса М2.6
IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

На Солнце утром в воскресенье произошла самая мощная за последние две с половиной недели вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным лаборатории, вспышка класса М2.6 была зарегистрирована в 05:46 мск.

Специалисты также зафиксировали еще две сильные вспышки, которым присвоили классы М1.0 и М1.3.

До этого ИКИ РАН опубликовала кадры редкого черного взрыва на Солнце, который произошел в результате мощных вспышек. По словам ученых, после второй мощной вспышки за день, облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разметалось.

На яркую поверхность Солнца как будто набрасывается черное одеяло, которое существует, пока нейтральный водород не ионизируется полностью или не уйдет за пределы солнечного диска.

В начале июня у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю. По словам ученых из Бирмингемского университета, это может свидетельствовать о перестройке магнитных процессов внутри звезды, от которых зависит солнечная активность и космическая погода, влияющая на Землю.

Ранее россиянам назвали главные астрономические явления июня 2026 года.

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