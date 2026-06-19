Российские ученые превратили смартфон в прибор для диагностики инсульта и головокружений

Ученые Пермского Политеха разработали программное обеспечение, которое позволяет проводить важный неврологический тест с помощью обычного смартфона. Новая система способна выявлять нарушения работы вестибулярного аппарата и помогать в диагностике инсульта без дорогостоящего специализированного оборудования. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Головокружение — одна из самых распространенных жалоб у неврологов. По данным специалистов, различные его формы хотя бы раз в жизни испытывают от 17 до 30% людей. Причиной могут быть заболевания вестибулярного аппарата, такие как вестибулярный неврит, двусторонняя вестибулопатия или болезнь Меньера. Однако схожие симптомы возникают и при инсульте, поэтому врачу важно быстро определить источник проблемы.

Разработка ПНИПУ требует лишь смартфона, штатива и установленного приложения. Камера записывает видео пациента, а встроенные алгоритмы анализируют положение головы и движения глаз. Никаких дополнительных датчиков или носимых устройств не требуется.

«Прежде чем внедрять программу в реальную практику, нужно было убедиться, что алгоритмы работают правильно», — рассказал аспирант кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ Геннадий Мамыкин. Для проверки добровольцы выполняли повороты головы перед камерой смартфона, а результаты сравнивались с показаниями высокоточных эталонных датчиков, закреплённых на затылке участников.

Полученные видеозаписи обрабатывались несколькими нейросетевыми моделями, после чего данные дополнительно очищались от помех. По словам заведующего кафедрой «Прикладная математика» ПНИПУ, доктора технических наук Владимира Первадчука, лучшая комбинация алгоритмов обеспечила точность измерений почти в семь раз выше минимально необходимой для постановки диагноза.

Система также способна отслеживать движения зрачков с погрешностью около трёх градусов, чего достаточно для надёжной диагностики. Благодаря этому технология может сделать обследование доступным для районных поликлиник, небольших больниц и выездных медицинских служб.

Сейчас приложение проходит испытания в одной из поликлиник Перми. Врачи используют его в реальной практике и одновременно собирают обезличенные данные пациентов с различными формами головокружения. Эти материалы помогут дополнительно обучить алгоритмы и повысить точность диагностики в будущем.

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