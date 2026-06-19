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Наука

Названа неожиданная причина каждой пятой смерти взрослых людей по всему миру

Conversation: неправильное питание приводит к летальному исходу
sweet_tomato/Shutterstock

После расшифровки генома человека в 2003 году многие ученые рассчитывали, что это позволит объяснить причины большинства заболеваний. Однако вскоре стало ясно, что генетика отвечает лишь примерно за 10% риска развития болезней. Остальные 90% связаны с факторами окружающей среды, среди которых одну из ключевых ролей играет питание. Об этом сообщает портал The Conversation.

По данным исследователей, неправильное питание связано примерно с каждой пятой смертью среди взрослых людей во всем мире. В Европе оно становится причиной почти половины смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее десятилетия рекомендаций по ограничению жиров, соли и сахара не смогли остановить рост ожирения и связанных с ним болезней.

По мнению ученых, причина может заключаться в том, что современная наука до сих пор изучила лишь небольшую часть химических веществ, которые человек получает с пищей.

Традиционно питание рассматривалось через призму белков, жиров, углеводов, витаминов и других известных питательных веществ. Всего ученым хорошо известны около 150 таких соединений. Однако современные оценки показывают, что рацион человека может содержать более 26 тысяч различных химических веществ, большинство из которых практически не изучены.

Некоторые исследователи называют эту малоизвестную часть рациона «пищевой темной материей» по аналогии с темной материей во Вселенной. Астрономы знают, что она существует благодаря ее влиянию на космические объекты, хотя напрямую наблюдать ее невозможно. Аналогично ученые понимают, что тысячи соединений в пище оказывают влияние на организм, но пока не знают, как именно.

Сейчас международные проекты, такие как Foodome Project, пытаются составить подробный каталог неизвестных пищевых соединений. На сегодняшний день в нем уже содержится информация более чем о 130 тысячах молекул и их возможных связях с микробиотой, белками человека и различными заболеваниями.

Исследователи надеются, что изучение «пищевой темной материи» поможет объяснить, почему одна и та же диета может приносить пользу одним людям и не работать у других, а также позволит создавать новые методы профилактики заболеваний и даже разрабатывать лекарства на основе веществ, содержащихся в продуктах питания.

Ранее были названы продукты, повышающие риск деменции, даже при полностью здоровом рационе.

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