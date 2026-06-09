Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

Популярная добавка от боли в суставах может ускорять развитие деменции

Nature: добавка глюкозамин от боли в суставах может ускорять развитие деменции
Shutterstock

Нейробиологи Университета Флориды установили, что популярная безрецептурная добавка глюкозамин, широко применяемая для облегчения боли в суставах, может быть связана с ускоренным развитием деменции у людей с легкими когнитивными нарушениями. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Ученые проанализировали медицинские данные пациентов за период с 2012 по 2024 год и обнаружили, что около 8% людей с когнитивными нарушениями принимали глюкозамин. После учета возраста и других факторов выяснилось, что его прием ассоциируется с увеличением риска перехода от легких когнитивных нарушений к деменции примерно на 25%. Кроме того, у пациентов с более выраженными нарушениями фиксировался повышенный риск смертности.

Авторы подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не о прямом доказательстве причинно-следственной связи. Однако полученные данные согласуются с другими наблюдениями о роли нарушений обмена веществ в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Дополнительные эксперименты на мышах и анализ образцов человеческого мозга показали, что глюкозамин влияет на процессы, связанные с модификацией белков сахарными структурами. При болезни Альцгеймера эти процессы оказываются чрезмерно активными, что может способствовать повреждению клеточных функций и ухудшению памяти.

Исследователи отмечают, что глюкозамин легко проникает в ткани организма и способен влиять на биохимические пути в мозге, особенно у людей, уже находящихся в группе риска по деменции. При этом у здоровых участников выраженного эффекта выявлено не было.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований, чтобы понять, влияет ли глюкозамин напрямую на развитие болезни, и может ли он рассматриваться как фактор риска для пациентов с когнитивными нарушениями.

Ранее в России разработали новый метод диагностики болей в пояснице.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!