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Наука

Названа неожиданная опасность плохого сна для здоровья кишечника

NatCom: нарушение биоритмов влияет на разнообразие кишечных бактерий
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Масштабное исследование выявило двустороннюю связь между характеристиками сна и составом кишечного микробиома: люди с лучшим качеством сна и менее выраженным социальным джетлагом обладают более высоким разнообразием кишечных бактерий и большей долей полезных видов. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Авторы анализировали данные о режиме сна, хронотипе и социальном джетлаге — расхождении между биологическими часами человека и его реальным расписанием в будни и выходные — у нескольких тысяч добровольцев. Нарушение биоритмов, а не только сокращенная продолжительность сна, ассоциировалось со снижением микробного разнообразия и ростом числа провоспалительных видов.

Связь объясняется двусторонним взаимодействием. Кишечные бактерии участвуют в синтезе серотонина, мелатонина и ГАМК — нейромедиаторов, регулирующих сон. В свою очередь, нарушение сна меняет перистальтику кишечника, кислотность среды и иммунный ответ слизистой, что создает благоприятные условия для патогенных видов и подавляет полезные.

Авторы особо выделяют социальный джетлаг: смещение времени пробуждения даже на один-два часа в выходные значимо коррелирует с изменениями состава флоры. Работники ночных смен, студенты и частые путешественники находятся в группе особого риска как по качеству микробиома, так и по связанным с ним метаболическим расстройствам. Исследователи рекомендуют поддерживать стабильный режим сна все семь дней в неделю и спать не менее шести-восьми часов.

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