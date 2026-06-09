Стало известно, где могут скрываться потерянные 45% массы Млечного Пути

Исследователи Гамбургского университета предположили, что значительная часть «недостающей» обычной материи Млечного Пути может находиться в форме роев межзвездных объектов, подобных комете 3I/ATLAS. По расчетам авторов, такие объекты способны объяснять от 13 до 45% масс, прежде приписывавшихся темной материи. Препринт опубликован на сервере arXiv.

К 2026 году астрономам удалось зафиксировать лишь три межзвездных объекта: 1I/Оумуамуа, 2I/Борисов и 3I/ATLAS — самый крупный из них, с радиусом от 0,16 до 2,8 км. Возраст 3I/ATLAS оценивается в 11 миллиардов лет — вдвое больше возраста Солнечной системы, что делает его реликтом ранней Вселенной.

Гамбургские астрофизики вычислили: если плотность межзвездных объектов во всем Млечном Пути такова же, как вблизи Солнца, то суммарная масса этой популяции сопоставима с вкладом, традиционно списываемым на темное вещество. Главная методологическая слабость — экстраполяция по трем наблюдениям, однако математика расчетов корректна.

Если гипотеза верна, Млечный Путь содержит триллионы кометоподобных тел, движущихся между звездными системами. Телескоп Веры Рубин должен обнаруживать десятки подобных объектов ежегодно и дать статистику для проверки гипотезы. Ряд астрохимиков также указывает, что такие тела могут служить переносчиками органических молекул между планетными системами — снижая уникальность появления жизни в отдельно взятой системе.

Ранее в Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты.