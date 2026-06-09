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Наука

Найден неожиданный способ предсказать начало деменции до проявления симптомов

Cortex: объем таламуса — надежный маркер когнитивного спада у пожилых
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Итальянские ученые установили, что единичный объемный снимок мозга на начальном этапе наблюдений предсказывает когнитивный спад точнее, чем отслеживание темпов атрофии на протяжении нескольких лет. Исследование опубликовано в журнале Cortex.

В работе участвовали 75 человек трех групп: здоровые пожилые, пациенты с умеренными когнитивными нарушениями (УКН) и больные деменцией. Из трех ключевых структур — гиппокампа, таламуса и боковых желудочков — именно исходный объем таламуса оказался наиболее надежным предиктором будущих проблем с памятью. Это неожиданный результат: традиционно все внимание уделялось гиппокампу.

Таламус выполняет роль «ретрансляционного узла» — связывает кору мозга с подкорковыми структурами и регулирует обработку сенсорной информации. Его ранняя атрофия, по мнению авторов, отражает системное нарушение мозговых сетей, предшествующее клинически видимому снижению памяти.

На основе исходных объемов мозга исследователи построили математическую модель, которая с высокой точностью предсказала, у кого из пациентов с УКН через 21 месяц разовьется клиническая деменция. Разовый снимок вместо многолетнего наблюдения существенно упростит и удешевит скрининг.

Авторы планируют валидировать подход на более крупной и этнически разнородной выборке, а также проверить, улучшит ли раннее начало терапии долгосрочный прогноз у пациентов с высоким риском.

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