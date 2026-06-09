Найден неожиданный способ предсказать начало деменции до проявления симптомов

Итальянские ученые установили, что единичный объемный снимок мозга на начальном этапе наблюдений предсказывает когнитивный спад точнее, чем отслеживание темпов атрофии на протяжении нескольких лет. Исследование опубликовано в журнале Cortex.

В работе участвовали 75 человек трех групп: здоровые пожилые, пациенты с умеренными когнитивными нарушениями (УКН) и больные деменцией. Из трех ключевых структур — гиппокампа, таламуса и боковых желудочков — именно исходный объем таламуса оказался наиболее надежным предиктором будущих проблем с памятью. Это неожиданный результат: традиционно все внимание уделялось гиппокампу.

Таламус выполняет роль «ретрансляционного узла» — связывает кору мозга с подкорковыми структурами и регулирует обработку сенсорной информации. Его ранняя атрофия, по мнению авторов, отражает системное нарушение мозговых сетей, предшествующее клинически видимому снижению памяти.

На основе исходных объемов мозга исследователи построили математическую модель, которая с высокой точностью предсказала, у кого из пациентов с УКН через 21 месяц разовьется клиническая деменция. Разовый снимок вместо многолетнего наблюдения существенно упростит и удешевит скрининг.

Авторы планируют валидировать подход на более крупной и этнически разнородной выборке, а также проверить, улучшит ли раннее начало терапии долгосрочный прогноз у пациентов с высоким риском.

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