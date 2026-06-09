В России разработали новый метод диагностики болей в пояснице

Исследователи Пермского Политеха впервые разработали количественный метод диагностики фасеточного синдрома — одной из ведущих, но трудно верифицируемых причин болей в пояснице. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фасеточный синдром — подвывих малых суставов между позвонками — встречается более чем в половине случаев хронической боли в пояснице. До сих пор врачи выявляли его только по визуальной оценке снимков КТ: стандартизированных числовых критериев не существовало, что нередко приводило к путанице с грыжей межпозвонкового диска и, как следствие, ненужному хирургическому вмешательству.

Чтобы получить объективные нормативы, ученые создали виртуальные биомеханические модели сегмента позвоночника L4–L5 для двух возрастных групп.

«Важно, что мы учли возрастные изменения: ткани со временем становятся менее эластичными, и это влияет на то, при какой нагрузке возникает подвывих», — рассказал Денис Хорошев, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

Расчеты показали: у пациентов 40–50 лет деформации капсулы при нагрузке 120 кг на 34% выше, чем у молодых.

На практике метод работает так: врач измеряет параметры сустава на снимке КТ и сравнивает их с нормативными значениями для соответствующей возрастной группы. Выход за пределы нормы указывает на подвывих и позволяет отличить фасеточный синдром от других причин боли без дополнительных инвазивных процедур. Метод уже применяется в клинической практике и не требует специального оборудования.

В перспективе авторы планируют интегрировать подход в системы автоматизированного анализа КТ-снимков.

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