Россиянам раскрыли, как удары молнии способны изменять предметы

Грозы могут не только вызывать гром и молнии, но и создавать загадочные световые явления на границе космоса, намагничивать металлические предметы и даже оставлять после себя стеклянные «капсулы времени». Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха.

По данным специалистов, в любой момент времени на Земле одновременно бушуют около двух тысяч гроз, а каждую секунду происходит примерно сто молниевых разрядов. Большинство из них представляют собой обычные отрицательные молнии, возникающие между грозовым облаком и поверхностью земли.

«Чаще всего встречается отрицательная молния с током 20–30 тысяч ампер. Но бывают и положительные мегамолнии из верхней части облака: их ток превышает 300 тысяч ампер, а удар способен возникнуть в 20–30 км от зоны дождя», — объяснила Нина Любимова, старший преподаватель кафедры «Общая физика» ПНИПУ.

Именно мегамолнии особенно опасны, поскольку бьют далеко за пределами видимого дождевого фронта, где люди не ожидают угрозы. Каждый удар в песок разогревает его до 30 000 °C, образуя фульгурит — полую стеклянную трубку. В пузырьках внутри таких трубок сохраняется состав атмосферы прошлых эпох — они служат природными архивами климата.

На высоте 50–90 км над грозовыми облаками возникают спрайты — красноватые световые столбы высотой до 100 км — и эльфы — расширяющиеся световые кольца, распространяющиеся со скоростью, близкой к световой. Еще выше уходят гигантские джеты, временно повышающие ионизацию верхней атмосферы и вызывающие перебои в радиосвязи на тысячи километров.

«Молния — это не только ток, но и светящийся раскаленный газ. Длина канала может достигать нескольких километров, поэтому его вес составляет десятки, а иногда и сотни килограммов», — поясняет Андрей Затонский, д.т.н., заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ.

После близкого удара стальные предметы — ножи, вилки, инструменты — могут намагничиваться из-за мощного вихревого магнитного поля разряда. Этот эффект порой служит косвенным доказательством того, что молния ударила рядом с объектом.

По словам исследователей, гроза остается одним из самых сложных и малоизученных природных явлений. За привычными вспышками молний скрываются процессы, которые затрагивают не только атмосферу Земли, но и пространство на границе космоса.

Ранее облако солнечной плазмы ударило по Земле.