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Наука

На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

ИПГ: на Солнце произошли две сильные вспышки класса М
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

В среду, 3 июня, на Солнце произошли две сильные вспышки класса М. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики имени академика Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка класса M9.3 зарегистрирована в 04:36 по московскому времени, ее продолжительность составила 32 минуты. Вторая вспышка класса M7.8 произошла в 10:00 мск в группе пятен 4455 и длилась 27 минут.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что вспышка класса М9.3 стала самой сильной за последние полтора месяца. До максимального уровня X не хватило около семи процентов.

Специалисты отметили, что еще днем ранее солнечная активность не предвещала подобных событий. Однако в середине 2 июня ситуация начала быстро меняться. С этого момента на звезде примерно каждые семь часов фиксируются новые вспышки, а их мощность постепенно увеличивается.

В конце мая ученые сообщили, что выброс плазмы на обратной стороне Солнца приблизился к Земле, из-за чего в окрестностях планеты наблюдается радиационный шторм.

Ранее у Солнца обнаружили «сердцебиение», которое может влиять на Землю.

 
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