Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

В течение лета в ночном небе россияне смогут увидеть соединения Юпитера с Венерой и Меркурием. Об этом ТАСС рассказал инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

По его словам, планеты зачастую, двигаясь по небу, оказываются близко расположены друг к другу. Такие события в астрономии называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет с 9 на 10 июня между Юпитером и Венерой. Тогда «угловое разделение между планетами уменьшится до 1,6 градуса».

Маслов отметил, что эти две планеты — наиболее яркие на земном небосводе и процесс их соединения будет хорошо виден на небосводе по вечерам в западной стороне неба за несколько недель до соединения.

По такому же принципу пройдет соединение Юпитера и Меркурия. Максимально приблизиться друг к другу планеты смогут в ночь на 15 августа. Меркурий чаще всего очень плохо виден с Земли, поскольку расположен намного ближе к Солнцу, но соединение с Юпитером будет исключением. В этот период планета будет находиться «на относительно большом угловом расстоянии от Солнца». Это позволит увидеть Меркурий в утреннее время, подчеркнул эксперт.

