Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Ученые сообщили о летних соединениях Юпитера с Венерой и Меркурием

Россияне летом смогут увидеть соединения Венеры, Юпитера и Меркурия
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

В течение лета в ночном небе россияне смогут увидеть соединения Юпитера с Венерой и Меркурием. Об этом ТАСС рассказал инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

По его словам, планеты зачастую, двигаясь по небу, оказываются близко расположены друг к другу. Такие события в астрономии называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет с 9 на 10 июня между Юпитером и Венерой. Тогда «угловое разделение между планетами уменьшится до 1,6 градуса».

Маслов отметил, что эти две планеты — наиболее яркие на земном небосводе и процесс их соединения будет хорошо виден на небосводе по вечерам в западной стороне неба за несколько недель до соединения.

По такому же принципу пройдет соединение Юпитера и Меркурия. Максимально приблизиться друг к другу планеты смогут в ночь на 15 августа. Меркурий чаще всего очень плохо виден с Земли, поскольку расположен намного ближе к Солнцу, но соединение с Юпитером будет исключением. В этот период планета будет находиться «на относительно большом угловом расстоянии от Солнца». Это позволит увидеть Меркурий в утреннее время, подчеркнул эксперт.

Ранее рядом с Юпитером была обнаружена гигантская «фабрика» планет.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!