Экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

Члены экипажа китайского космического корабля «Шэньчжоу-21» вернулись на Землю с орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию ведет Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что посадочный модуль космического корабля «Шэньчжоу-22» приземлился на площадке «Дунфэн» на северо-западе КНР.

24 мая Китай успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа. Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу. Он является первым в КНР бортинженером, возглавившим экипаж пилотируемого корабля. Для него это второй полет. Ранее он провел на орбитальной станции пять месяцев в составе миссии «Шэньчжоу-16».

Вместе с ним отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда китайских космонавтов, направленной на станцию «Тяньгун».

Ранее космические мыши со станции «Тяньгун» дали небывалое потомство на Земле.