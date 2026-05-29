У популярного препарата выявили способность к лечению алкоголизма

Препараты на основе семаглутида, которые используются для лечения диабета и ожирения, могут оказаться полезными и в борьбе с алкогольной зависимостью. К такому выводу пришли исследователи из Дании. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Семаглутид является действующим веществом препаратов Ozempic и Wegovy. Изначально его разработали для лечения сахарного диабета второго типа, однако в последние годы он получил широкое распространение как средство для снижения массы тела.

В последние годы ученые стали замечать еще один возможный эффект препаратов класса GLP-1. Наблюдения показывали, что некоторые пациенты на фоне лечения начинали меньше курить, реже употреблять алкоголь и сообщали о снижении тяги к азартным играм.Теперь эти данные начали подтверждаться в клинических испытаниях.

В новом исследовании приняли участие около 100 человек с алкогольной зависимостью. В течение 26 недель одна группа получала семаглутид, а другая — плацебо.

Результаты показали, что участники, принимавшие препарат, употребляли меньше алкоголя и реже сталкивались с эпизодами тяжелого пьянства по сравнению с группой плацебо.

По словам профессора психиатрии и исполнительного заместителя председателя кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинского колледжа Бэйлора Асима Шаха, один из возможных механизмов связан с системой вознаграждения мозга.

«Центр удовольствия и формирования тяги связан с дофамином. Этот механизм одинаково работает для еды, курения, алкоголя и других зависимостей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что первоначально снижение тяги к алкоголю и курению заметили у людей, принимавших препараты GLP-1 для похудения. Тогда этот эффект считался случайной находкой, однако теперь его активно изучают в отдельных исследованиях.

По оценке Шаха, датское исследование нельзя считать окончательным доказательством эффективности метода. В нем участвовало сравнительно небольшое число пациентов, поэтому необходимы более крупные и длительные испытания.

Сейчас в разных странах уже проводятся новые исследования, посвященные применению семаглутида и других препаратов класса GLP-1 при различных зависимостях, включая курение и употребление опиоидов. Также изучаются более новые препараты, например тирзепатид.

Ученые хотят выяснить, способен ли этот класс лекарств снижать тягу сразу к нескольким видам зависимостей и сохраняется ли эффект после прекращения лечения.

