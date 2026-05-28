Открыт гигантский вирус с уникальным способом захвата хозяина

Японские ученые обнаружили новый гигантский вирус, который отличается уникальным способом взаимодействия с клеткой-хозяином: он не просто использует ее ресурсы, а перестраивает работу клеточного ядра для собственного размножения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Virology.

Новый вирус, получивший название фуртивовирус, был выделен из воды реки в японском городе Камакура. Его выращивали в лаборатории с использованием обычной почвенной амебы. Размер вируса составляет около 200 нанометров, что делает его одним из самых маленьких представителей так называемых гигантских вирусов.

Главная особенность фуртивовируса заключается в стратегии «захвата» клетки. После проникновения в организм хозяина он направляется к ядру — структуре, где хранится генетическая информация, — и разрушает его мембрану. В результате вирус получает доступ к внутреннему пространству ядра и формирует там фабрику по производству новых вирусных частиц. Такой механизм резко отличается от других гигантских вирусов: одни из них реплицируются внутри неповрежденного ядра, другие полностью выводят процесс размножения в цитоплазму клетки.

Геном фуртивовируса составляет около 560 тысяч пар оснований. Сравнение с родственными вирусами показало, что его особенности достаточно выражены, чтобы выделить вместе с близкими видами новое семейство — Manesviridae.

«Хотя эти вирусы принадлежат к одной группе, они по-разному взаимодействуют с ядром клетки-хозяина. Понимание этих механизмов может помочь нам лучше разобраться в том, как вирусы и клетки эволюционировали вместе», — отметил Масахару Такэмура из Токийского университета науки.

Открытие также важно для более широкой биологической дискуссии о происхождении клеточного ядра у сложных организмов. Некоторые гипотезы предполагают, что оно могло возникнуть под влиянием древних вирусов, однако эта идея пока остается спорной.

Ранее ученые выяснили, что Европа может стать очагом распространения вируса чикунгунья.

 
