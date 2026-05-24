Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Названа причина разрушения хрящей при остеоартрозе

NatCom: при остеоартрозе в хрящевой ткани снижается уровень белка NR0B2
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Корейского научно-исследовательского института биотехнологий обнаружили белок, который защищает хрящ от разрушения при остеоартрозе. По мере развития болезни этот «телохранитель» исчезает, ускоряя повреждение суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучили образцы хрящевой ткани девяти пациентов во время операций по замене коленного сустава. Они сравнили относительно здоровые участки хряща с уже разрушенными зонами и обнаружили, что в поврежденной ткани резко снижен уровень белка NR0B2.

Ранее этот белок был известен как регулятор воспаления в печени и иммунных клетках, однако его роль в суставах никто не изучал. Оказалось, что в хряще NR0B2 действует как защитный механизм, который не позволяет клеткам запускать процессы саморазрушения.

Чтобы проверить это, ученые провели эксперименты на мышах без гена NR0B2. После искусственного повреждения сустава у животных быстрее разрушался хрящ, утолщалась кость и появлялись костные наросты. Кроме того, мыши начинали меньше нагружать больную конечность, что указывало на усиление боли.

Дополнительные эксперименты показали, что без NR0B2 клетки хряща начинают активно вырабатывать ферменты, разрушающие ткань сустава. В норме белок блокирует внутриклеточный механизм воспаления, но при его исчезновении этот «переключатель» остается постоянно включенным.

На следующем этапе исследователи попытались вернуть защиту суставу. Они доставили ген NR0B2 в клетки с помощью вирусного носителя, который используется в генной терапии. После инъекций у мышей замедлилось разрушение хряща, уменьшились признаки боли и частично восстановилась структура суставов.

По словам авторов работы, открытие может стать основой для новых методов лечения остеоартроза, которые будут не только снимать боль, но и останавливать само разрушение суставов. Однако перед введением технологии в клиническую практику нужны дополнительные эксперименты.

Ранее ученые впервые нашли способ сохранить прочность костей на всю жизнь.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!