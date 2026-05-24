Раздувшаяся у берегов Дании туша кита может превратиться в бомбу

DPA: туша кита Тимми у берегов Дании может взорваться из-за скопившихся газов
Marcus Golejewski/Global Look Press

Туша горбатого кита по кличке Тимми, лежащая у побережья Дании, может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Об этом сообщил исследователь китов Фабиан Риттер, слова которого приводит агентство DPA.

По словам ученого, в процессе разложения внутри туши постоянно растет давление, поэтому подобный инцидент практически неизбежен. Риттер отметил, что такие случаи уже происходили ранее. В частности, в 2004 году кашалот взорвался при транспортировке через город Тайнань.

Биолог пояснил, что риск можно было снизить, если вовремя проколоть или вскрыть тушу, однако в ситуации с Тимми этот момент уже упущен. На опубликованных фотографиях видно, что тело кита сильно раздулось.

Бездыханное тело Тимми обнаружили у датского острова Анхольт 14 мая. Позже специалисты подтвердили, что это тот же кит, который в конце марта выбросился на побережье Германии в Балтийском море. Спустя примерно месяц спасатели перевезли его в Северное море, однако животное не выжило.

Сейчас датские власти рассматривают возможность транспортировки туши на материк в начале следующей недели и решают, как провести операцию безопасно.

Ранее туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми.

 
