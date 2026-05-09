Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые обнаружили организм, который «переписал» универсальный генетический код

PLOS Genetics: открыт организм, использующий генетический код иначе
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института Эрлхэма обнаружили микроскопический организм, который использует генетический код не так, как все известные формы жизни. Работа опубликована в журнале PLOS Genetics.

Необычную находку ученые сделали случайно, когда тестировали технологию секвенирования ДНК отдельных клеток. Для эксперимента они взяли простейший организм из пруда в парке Оксфордского университета. Новый вид получил название Oligohymenophorea sp. PL0344.

Оказалось, что этот микроорганизм нарушает одно из фундаментальных правил биологии — использование стоп-кодонов. Обычно в генетическом коде существуют три специальных сигнала — TAA, TAG и TGA, которые сообщают клетке, что синтез белка нужно завершить.

У большинства живых существ эти «знаки препинания» работают одинаково. Иногда в природе встречаются редкие исключения, когда стоп-кодоны получают новое значение, однако TAA и TAG обычно изменяются вместе и начинают кодировать одну и ту же аминокислоту.

Новый организм оказался уникальным: у него TAA кодирует аминокислоту лизин, а TAG — глутаминовую кислоту. При этом единственным настоящим стоп-кодоном остается TGA.

«Это крайне необычно. Мы не знаем других случаев, где два бывших стоп-кодона кодировали бы разные аминокислоты», — рассказал руководитель исследования Джейми Макгоуэн.

Ученые отмечают, что открытие меняет представления о стабильности генетического кода, который долгое время считался почти универсальным для всей жизни на Земле.

Исследуемый организм относится к инфузориям — группе простейших, покрытых ресничками. Именно инфузории, как выясняется, особенно часто демонстрируют нестандартные варианты генетического кода.

Авторы также обнаружили у нового вида специальные транспортные РНК, подтверждающие, что клетка действительно интерпретирует бывшие стоп-сигналы как обычные аминокислоты.

По словам исследователей, открытие показывает, насколько мало наука пока знает о микроскопической жизни.

«Удивительно, что мы нашли это случайно, просто тестируя метод секвенирования. Это напоминает, сколько еще необычных генетических систем скрыто в природе», — отметил Макгоуэн.

Ранее генетик рассказал, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!