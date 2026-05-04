Врачи назвали два продукта для облегчения запора

Daily Mail: кофе и киви с кожурой помогают облегчить запор
Кофе и продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как киви с кожурой, помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и размягчать каловые массы. Об этом рассказали доктор медицинских наук Суприя Рао и гастроэнтеролог Неха Матур. Экспертов цитирует издание Daily Mail.

По словам гастроэнтеролога, одной из основных причин проблем с опорожнением кишечника становится обезвоживание: при недостатке воды каловые массы становятся плотнее и хуже продвигаются по кишечнику. В такой ситуации врачи рекомендуют в первую очередь увеличить потребление жидкости. Дополнительно может помочь кофе — содержащийся в нем кофеин стимулирует перистальтику кишечника.

Существенную роль играет и питание. Рацион с низким содержанием пищевых волокон замедляет работу желудочно-кишечного тракта. Врачи советуют включать в меню продукты, богатые клетчаткой: овощи, ягоды, орехи, цельнозерновые каши и отруби.

«Слабительный эффект также имеют киви, причем есть их лучше вместе с кожурой. Также могут помочь ягоды, овощи, отруби, орехи, каши и другие продукты с высоким содержанием клетчатки. Еще один важный фактор — физическая активность. Регулярное движение, даже в виде обычной ходьбы, помогает стимулировать работу кишечника и снизить риск запоров», — отмечают медики.

Кроме того, специалисты обращают внимание на позу во время посещения туалета. Чтобы облегчить дефекацию, рекомендуется ставить ноги на небольшую подставку: в таком положении колени оказываются выше уровня бедер, что способствует более естественному выпрямлению прямой кишки и облегчает процесс опорожнения.

