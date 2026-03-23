Назван простой способ снизить уровень «плохого» холестерина в крови

Ежедневное употребление овсяного молока может снижать уровень общего холестерина и «плохого» холестерина ЛПНП в крови. К такому выводу пришли ученые из университета Бергена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Journal (NutriJ).

Овсяное молоко в последние годы стало популярной альтернативой коровьему. Однако до сих пор было мало данных о том, как его регулярное употребление влияет на уровень липидов в крови — один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы проверить это, исследователи провели эксперимент с участием 32 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Участниц разделили на две группы. В течение четырех недель одна группа ежедневно выпивала по 600 миллилитров овсяного молока, а другая — такое же количество обезжиренного коровьего молока.

До начала эксперимента и после его завершения участницы прошли обследование: ученые измерили параметры тела, проанализировали их питание за сутки и взяли анализы крови для оценки липидного профиля.

Через четыре недели у женщин, употреблявших овсяное молоко, наблюдалось заметное снижение уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют «плохим». У участниц, которые пили коровье молоко, такого эффекта не обнаружили.

При этом уровень «хорошего» холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — и концентрация триглицеридов в обеих группах практически не изменились.

Исследователи связывают полученный эффект с особенностями состава овсяного молока. Оно содержит бета-глюканы — растворимые пищевые волокна, которые могут снижать уровень холестерина, влияя на его всасывание и обмен в организме.

По словам авторов работы, результаты показывают, что замена коровьего молока овсяным может быть простым способом улучшить липидный профиль — по крайней мере у здоровых молодых женщин. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения этого эффекта необходимы более масштабные исследования с участием разных групп населения.

Ранее были названы самые полезные для костей молочные продукты.

 
