Назван неочевидный фактор риска ранней смерти у женщин

Избыточный жир и хроническое воспаление могут значительно повышать риск преждевременной смерти у женщин после менопаузы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 7800 женщин в постменопаузе. Это период, который начинается через год после последней менструации — в это время яичники перестают вырабатывать гормоны, такие как эстроген и прогестерон.

Исследователи оценили общее состояние сердечно-сосудистого здоровья участниц с помощью показателей Life's Essential 8 и Life's Crucial 9. Эти метрики учитывают факторы образа жизни и здоровья, включая питание, физическую активность, качество сна, уровень холестерина, давление и отсутствие вредных привычек.

Анализ показал, что у женщин с более низкими показателями по этим шкалам был повышен риск смерти как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные данные подтвердили, что частично такая связь объясняется количеством жировой ткани и уровнем системного воспаления в организме.

Ученые отмечают, что после менопаузы у женщин часто происходит перераспределение жировой ткани — особенно в области живота. Такой тип жира называется висцеральным.

В отличие от подкожного (белого) жира, висцеральный активно влияет на организм. Он синтезирует биологически активные вещества: цитокины, адипокины, гормоноподобные соединения. Это превращает его в полноценный эндокринный орган, который может вызывать хроническое воспаление низкой интенсивности и увеличивать кардиометаболические риски, включая заболевания сердца и сосудов.

