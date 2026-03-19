Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван неочевидный фактор риска ранней смерти у женщин

Menopause: жир на животе повышает риск преждевременной смерти у женщин
Beauty Stock/Shutterstock/FOTODOM

Избыточный жир и хроническое воспаление могут значительно повышать риск преждевременной смерти у женщин после менопаузы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные о здоровье более 7800 женщин в постменопаузе. Это период, который начинается через год после последней менструации — в это время яичники перестают вырабатывать гормоны, такие как эстроген и прогестерон.

Исследователи оценили общее состояние сердечно-сосудистого здоровья участниц с помощью показателей Life's Essential 8 и Life's Crucial 9. Эти метрики учитывают факторы образа жизни и здоровья, включая питание, физическую активность, качество сна, уровень холестерина, давление и отсутствие вредных привычек.

Анализ показал, что у женщин с более низкими показателями по этим шкалам был повышен риск смерти как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные данные подтвердили, что частично такая связь объясняется количеством жировой ткани и уровнем системного воспаления в организме.

Ученые отмечают, что после менопаузы у женщин часто происходит перераспределение жировой ткани — особенно в области живота. Такой тип жира называется висцеральным.

В отличие от подкожного (белого) жира, висцеральный активно влияет на организм. Он синтезирует биологически активные вещества: цитокины, адипокины, гормоноподобные соединения. Это превращает его в полноценный эндокринный орган, который может вызывать хроническое воспаление низкой интенсивности и увеличивать кардиометаболические риски, включая заболевания сердца и сосудов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!