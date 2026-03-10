Найден способ уничтожить «устойчивые» клетки рака легких

Ученые из Университета штата Огайо предложили новый подход к лечению некоторых форм немелкоклеточного рака легких, которые плохо реагируют на иммунотерапию. Исследование показало, что уничтожить устойчивые раковые клетки можно, лишив их глюкозы и жиров. Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Речь идет прежде всего о плоскоклеточном раке легкого и части аденокарцином — при таких опухолях у пациентов часто остается мало эффективных вариантов лечения. Исследователи попытались понять, почему препараты, подавляющие работу лизосом — внутриклеточных структур, отвечающих за переработку веществ и получение энергии, — обычно дают лишь ограниченный противоопухолевый эффект.

Оказалось, что раковые клетки способны обходить такую терапию. В ответ на блокировку лизосом они усиливают потребление глюкозы и активируют белок SREBP-1, который помогает им перестраивать обмен веществ и поддерживать рост.

В экспериментах на клетках и животных ученые показали, что этот механизм можно подавить. Одновременное воздействие на лизосомы и на метаболизм глюкозы и жиров лишает опухоль защитного механизма. В результате в энергетических станциях (митохондриях) раковых клеток накапливались повреждения и усиливался окислительный стресс, провоцируя их гибель.

По словам авторов работы, такой комбинированный подход может повысить эффективность терапии трудноизлечимых форм рака легких. При этом часть препаратов, которые могут использоваться в этой стратегии — например хлорохин и симвастатин, — уже применяются в медицине, а некоторые другие проходят клинические испытания. Это может ускорить разработку новых схем лечения для пациентов.

Ранее ученые выяснили, что рак может «вербовать» иммунные клетки для своей защиты.